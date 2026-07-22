Wanessa Camargo curte passeio com Bruno Bevan em cachoeiraReprodução Instagram
Nos registros, Wanessa aparece abraçada ao namorado enquanto contempla a paisagem. O álbum também reúne imagens dos dois durante o banho de cachoeira e de diferentes cenários naturais da região.
A artista ainda compartilhou detalhes do passeio e do destino escolhido para os dias de descanso. As publicações receberam elogios dos seguidores, que destacaram a beleza do casal e das paisagens.
Wanessa e Bruno Bevan assumiram o relacionamento neste ano, após se aproximarem durante o Carnaval. A cantora confirmou o namoro em abril e, desde então, tem compartilhado momentos da nova fase da vida pessoal nas redes sociais.
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