Wanessa Camargo curte passeio com Bruno Bevan em cachoeiraReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Wanessa Camargo aproveitou um momento de descanso ao lado do namorado, Bruno Bevan, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Nesta quarta-feira (22), a cantora publicou fotos do passeio em uma cachoeira e mostrou o casal em clima de romance. 
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Wanessa Camargo curte passeio com Bruno Bevan em cachoeira - Reprodução Instagram
Wanessa Camargo curte passeio com Bruno Bevan em cachoeira - Reprodução Instagram
Wanessa Camargo curte passeio com Bruno Bevan em cachoeira - Reprodução Instagram


Nos registros, Wanessa aparece abraçada ao namorado enquanto contempla a paisagem. O álbum também reúne imagens dos dois durante o banho de cachoeira e de diferentes cenários naturais da região.

A artista ainda compartilhou detalhes do passeio e do destino escolhido para os dias de descanso. As publicações receberam elogios dos seguidores, que destacaram a beleza do casal e das paisagens.

Wanessa e Bruno Bevan assumiram o relacionamento neste ano, após se aproximarem durante o Carnaval. A cantora confirmou o namoro em abril e, desde então, tem compartilhado momentos da nova fase da vida pessoal nas redes sociais.