Mulher de Endrick realiza homenagem a jogador - Reprodução/Instagram

Mulher de Endrick realiza homenagem a jogador Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 11:46 | Atualizado 21/07/2026 12:16

Rio – Gabriely Miranda, de 23 anos, celebrou o aniversário do marido, Endrick, em postagem nas redes sociais. O jogador da seleção brasileira completou 20 anos nesta terça-feira (21).

Na publicação, ela compartilhou um registro ao lado do atleta, e se declarou: "Feliz aniversário, amor da minha vida! Hoje agradeço a Deus pela sua vida. Que o Senhor te conceda uma vida repleta de saúde, paz, realizações e infinitas bençãos. Que Ele ilumine seus caminhos e fortaleça sempre sua fé. Estarei sempre ao seu lado, amando você e torcendo pela sua felicidade. Aproveite teu dia. Nós te amamos muito, papai".



A influenciadora está grávida do primeiro filho com o atleta, o casal anunciou a gestação em abril. Gabriely e Endrick iniciaram o relacionamento em 2023, e oficializaram a união civil em 2024. Já em julho de 2025, realizaram a cerimônia religiosa.



O jogador comemora o aniversário após ter realizado sua estreia na Copa do Mundo de 2026, ainda em junho. A última partida do Brasil no Mundial foi contra a Noruega, nas oitavas de final.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa