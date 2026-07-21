Netinho está internado em um hospital de Salvador - Reprodução de vídeo

Netinho está internado em um hospital de SalvadorReprodução de vídeo

Publicado 21/07/2026 09:04

Rio - Em tratamento contra um câncer no sistema linfático, o cantor Netinho atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, nesta segunda-feira (20), por meio de um vídeo publicado no Instagram. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador (BA), o cantor apareceu caminhando, e até dando uma corridinha, pela unidade de saúde.

"Caminhada depois do café. 22 voltas; 2,8 km", escreveu ele na legenda da publicação.







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O artista de 60 anos voltou a ser internado na última sexta-feira (17), depois de sentir dores no 'coração', e passou por exames na unidade de saúde. No mesmo dia, o cantor tranquilizou os fãs ao dizer que a dor estava relacionada a uma reação do esôfago devido ao tratamento de quimioterapia.