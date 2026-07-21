Rio - Shakira, de 49 anos, publicou nesta terça-feira (21) fotos dos bastidores da final da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Beyoncé, integrantes do BTS, Kevin Hart, Anya Taylor-Joy e David Beckham.
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Na legenda da publicação, a cantora colombiana celebrou os encontros e agradeceu o carinho que recebeu durante o evento. "Que dia. Encontrar tantas pessoas que admiro e respeito, e receber tanto carinho de todos vocês!! E viva a Colômbia, hoje e sempre", escreveu.
Shakira também ganhou destaque durante o Mundial por interpretar "Dai Dai", música oficial da competição, em parceria com o cantor nigeriano Burna Boy. A faixa ganhou projeção ao longo do torneio e se tornou uma das marcas sonoras da edição de 2026.
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