Namorada de Haaland se declara ao jogador no aniversário de 26 anosReprodução / Instagram
"Happy birthday, my love (feliz aniversário, meu amor)", escreveu Isabel.
O jogador também comentou o próprio aniversário em seu perfil. Sem fazer um longo texto, Haaland resumiu a comemoração com uma frase bem-humorada: "26 years. Nice."
A publicação reuniu mensagens de admiradores de vários países. Os brasileiros, que se aproximaram do atacante durante a Copa do Mundo, também deixaram recados carinhosos. "Parabéns para o nosso Hallandinho do Brasil! . Que Deus abençoe com muita saúde, muitos anos de vida e felicidade! ", escreveu uma seguidora. "Feliz aniversário, Haalandinho, meu amor", comentou outra.
O relacionamento
Haaland e Isabel se conhecem desde a adolescência. Os dois cresceram em Bryne, na Noruega, e atuaram nas categorias de base do Bryne Fotballklubb. O atacante defendia a equipe masculina, enquanto Isabel jogava no time feminino.
A proximidade entre eles começou antes da fama internacional do atleta. Em um vídeo publicado no canal de Haaland no YouTube, Isabel recordou que observava o jogador durante encontros com amigos e familiares. Ela também contou, em tom de brincadeira, que chegou a espiá-lo pelo buraco da fechadura enquanto ele estava em outro cômodo.
A amizade só se transformou em namoro por volta de 2021. O casal teve o primeiro filho em dezembro de 2024. Haaland e Isabel ainda não divulgaram o nome da criança nem publicaram imagens que mostrem o rosto do bebê.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.