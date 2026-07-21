Namorada de Haaland se declara ao jogador no aniversário de 26 anos - Reprodução / Instagram

Namorada de Haaland se declara ao jogador no aniversário de 26 anosReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 12:04





"Happy birthday, my love (feliz aniversário, meu amor)", escreveu Isabel. Rio - Erling Haaland completou 26 anos nesta terça-feira (21) e recebeu uma homenagem especial de Isabel Haugseng Johansen. A namorada do atacante norueguês publicou uma mensagem romântica nas redes sociais para marcar a data."Happy birthday, my love (feliz aniversário, meu amor)", escreveu Isabel.