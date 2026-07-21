MC Paiva e Soso Careca decidiram reatar o namoroReprodução / Instagram
A influenciadora explicou que também pediu desculpas por não ter avisado o cantor sobre a live (transmissão ao vivo) em que fez as pazes com Malévola, pivô da discussão entre os dois. Segundo ela, a transmissão aconteceu de forma rápida e tinha como objetivo apenas esclarecer um mal-entendido. "Foi um término muito besta. E ele reconheceu que foi besta. Eu também pedi desculpa. Vamos resolver tudo quando eu chegar ao Brasil", afirmou.
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Soso Careca se pronuncia após voltar com MC Paiva:— poponze (@poponze) July 21, 2026
“Eu não estou cometendo nenhum crime. Eu estou perdoando alguém com quem eu moro junto, de quem eu gosto. Se fosse traição, eu não iria perdoar. É inegociável.” pic.twitter.com/Tl402DQZtR
O término havia sido anunciado por MC Paiva na quarta-feira (16), horas depois de Soso participar de uma live com Malévola. Na ocasião, o cantor afirmou que ficou magoado ao descobrir a reconciliação pelas redes sociais e disse que gostaria de ter sido avisado antes. A influenciadora, por sua vez, contou que foi bloqueada pelo namorado logo após a transmissão e que não teve oportunidade de explicar a situação.
A polêmica entre Soso Careca e Malévola começou após a influenciadora defender um salão de beleza criticado pela rival nas redes sociais. A troca de acusações ganhou novos desdobramentos quando MC Paiva saiu em defesa da então namorada, enquanto Malévola o acusou de transfobia.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa