MC Paiva e Soso Careca decidiram reatar o namoroReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Menos de um dia após anunciarem o fim do relacionamento, MC Paiva e Soso Careca decidiram reatar o namoro. A influenciadora, que está nos Estados Unidos para um intercâmbio da EF em Boston, contou que o cantor se arrependeu da decisão pouco depois do término e a procurou para pedir uma nova chance.
Segundo Soso, Paiva entrou em contato com ela por mensagem."Ele me mandou mensagem falando que era para apagar o vídeo, para a gente voltar as nossas fotos, que ele tinha se arrependido de ter terminado comigo, que ele ficou magoado", revelou ela, na última quinta-feira (17).

A influenciadora explicou que também pediu desculpas por não ter avisado o cantor sobre a live (transmissão ao vivo) em que fez as pazes com Malévola, pivô da discussão entre os dois. Segundo ela, a transmissão aconteceu de forma rápida e tinha como objetivo apenas esclarecer um mal-entendido. "Foi um término muito besta. E ele reconheceu que foi besta. Eu também pedi desculpa. Vamos resolver tudo quando eu chegar ao Brasil", afirmou.
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Em outro vídeo, Soso disse que já esperava receber críticas por decidir perdoar o namorado, mas afirmou que o término não envolveu traição ou qualquer tipo de desrespeito. "Eu já sei que vou ser xingada de tudo quanto é nome porque escolhi perdoar alguém que eu amo. Não foi traição. Se fosse, vocês nunca mais iam me ver. Eu escolhi dar uma segunda chance", declarou.

O término havia sido anunciado por MC Paiva na quarta-feira (16), horas depois de Soso participar de uma live com Malévola. Na ocasião, o cantor afirmou que ficou magoado ao descobrir a reconciliação pelas redes sociais e disse que gostaria de ter sido avisado antes. A influenciadora, por sua vez, contou que foi bloqueada pelo namorado logo após a transmissão e que não teve oportunidade de explicar a situação.

A polêmica entre Soso Careca e Malévola começou após a influenciadora defender um salão de beleza criticado pela rival nas redes sociais. A troca de acusações ganhou novos desdobramentos quando MC Paiva saiu em defesa da então namorada, enquanto Malévola o acusou de transfobia.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa