MC Paiva e Soso Careca decidiram reatar o namoro - Reprodução / Instagram

MC Paiva e Soso Careca decidiram reatar o namoroReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 09:32 | Atualizado 21/07/2026 09:40

Rio - Menos de um dia após anunciarem o fim do relacionamento, MC Paiva e Soso Careca decidiram reatar o namoro. A influenciadora, que está nos Estados Unidos para um intercâmbio da EF em Boston, contou que o cantor se arrependeu da decisão pouco depois do término e a procurou para pedir uma nova chance.

Segundo Soso, Paiva entrou em contato com ela por mensagem."Ele me mandou mensagem falando que era para apagar o vídeo, para a gente voltar as nossas fotos, que ele tinha se arrependido de ter terminado comigo, que ele ficou magoado", revelou ela, na última quinta-feira (17).



A influenciadora explicou que também pediu desculpas por não ter avisado o cantor sobre a live (transmissão ao vivo) em que fez as pazes com Malévola, pivô da discussão entre os dois. Segundo ela, a transmissão aconteceu de forma rápida e tinha como objetivo apenas esclarecer um mal-entendido. "Foi um término muito besta. E ele reconheceu que foi besta. Eu também pedi desculpa. Vamos resolver tudo quando eu chegar ao Brasil", afirmou.

Soso Careca se pronuncia após voltar com MC Paiva:



“Eu não estou cometendo nenhum crime. Eu estou perdoando alguém com quem eu moro junto, de quem eu gosto. Se fosse traição, eu não iria perdoar. É inegociável.” pic.twitter.com/Tl402DQZtR — poponze (@poponze) July 21, 2026