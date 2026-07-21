Harry Styles anunciou a data de lançamento do quarto álbum - Reprodução/Instagram

Harry Styles anunciou a data de lançamento do quarto álbumReprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 10:50 | Atualizado 21/07/2026 10:51

Rio - Harry Styles cancelou o show marcado para esta terça-feira (21), no MorumBIS, em São Paulo, por causa de um problema de saúde na turnê. A organização não revelou mais detalhes sobre o estado do cantor.

Esta seria a terceira apresentação do artista na capital paulista. Harry subiu ao palco nos dias 17 e 18 de julho e tem outro espetáculo previsto para a próxima sexta-feira (24), que permanece confirmado.

A Ticketmaster Brasil e a Live Nation informaram que os ingressos para a data cancelada terão reembolso pelo mesmo canal usado na compra. Os clientes também receberão um e-mail com orientações sobre o processo.

Além disso, quem tinha entrada para esta terça terá acesso a uma venda exclusiva para tentar comprar ingressos para o show de sexta. Segundo a organização, porém, a quantidade disponível será limitada.

Leia o comunicado na íntegra:

"Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais informações será enviado pela Ticketmaster Brasil a todos os portadores de ingressos".

"O show de sexta-feira, 24 de julho de 2026, acontecerá conforme programado. Os portadores de ingressos para o show de terça-feira (21 de julho) terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira (24 de julho), enquanto durarem os estoques. Mais informações serão fornecidas no e-mail enviado pela Ticketmaster Brasil aos compradores".

"Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada", diz o comunicado.