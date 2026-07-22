Diretor e produtor Luiz Carlos Barreto morreu aos 98 anos - Reprodução / Instagram

Diretor e produtor Luiz Carlos Barreto morreu aos 98 anosReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2026 11:36

Rio - Ícone do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto morreu aos 98 anos, em decorrência de uma pneumonia, na madrugada desta quarta-feira (22), no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul. A informação foi confirmada por familiares. O diretor, produtor e fotógrafo estava internado desde segunda (20).

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O fotógrafo vinha com a saúde fragilizada desde março de 2024, quando sofreu uma queda durante uma visita ao Ceará, seu estado natal, onde receberia uma homenagem. O Copa Star divulgou a seguinte nota: "O hospital lamenta o falecimento do fotógrafo e cineasta Luiz Carlos Barreto e expressa suas condolências à família."

O velório será realizado nesta quinta-feira (23), das 11h às 14h, no Palácio da Cidade, em Botafogo, e será aberto ao público. O corpo de Luiz Carlos será cremado em uma cerimônia restrita à família, às 15h30, no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária.

Homenagens

Neto do diretor, Gabriel Barreto, que mora nos Estados Unidos, lamentou a perda do familiar no Instagram. "Hoje acordei com a notícia de que meu avô faleceu aos 98 anos. Ele era um gigante em nossa família e no Brasil, uma verdadeira estrela-guia em minha vida. Meu Deus, vovô, que saudade. Estou com minha família do Brasil em espírito e queria muito poder viver o luto e celebrar a vida dele ao lado deles neste exato momento", escreveu.

Outro neto do fotógrafo, Felipe Adão também deixou o último adeus ao patriarca da família. "Hoje meu coração sente uma dor imensa, mas também uma gratidão infinita por ter sido seu neto, por ter aprendido tanto ao seu lado e por ter recebido um amor tão verdadeiro. Descanse em paz, meu avô. Até um dia, meu companheiro. Agora é você quem vai descansar, mas a sua luz, o seu exemplo e o nosso companheirismo viverão para sempre dentro de mim", escreveu o jogador de vôlei.

No X, antigo Twitter, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou a importância do produtor para o cinema nacional e se solidarizou com os familiares. "Como poucos, soube defender nossa produção audiovisual. Lutou por políticas públicas para o setor. Ajudou a criar, no Brasil, toda uma cadeia de gente talentosa e extremamente profissional que hoje nos traz o orgulho na forma de Oscars, Leões de Ouro e muito prestígio internacional. À sua esposa, Lucy, aos seus filhos, Paula e Bruno, e a todos seus familiares, amigos e colegas, eu e Janja deixamos um abraço muito carinhoso".

O Ministério da Cultura lembrou as mais de seis décadas de dedicação do cineasta ao audiovisual. "Foi um dos protagonistas do Cinema Novo e contribuiu de forma decisiva para a consolidação da indústria cinematográfica brasileira. Ao lado de Lucy Barreto, fundou a LC Barreto, produtora responsável por algumas das obras mais marcantes do cinema nacional e pela projeção internacional da produção brasileira. Também esteve à frente das produções de O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro?, filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro que contribuíram para ampliar o reconhecimento internacional do cinema brasileiro".

Ícone do cinema

Luiz Carlos nasceu em 1928, na cidade de Sobral, no interior do Ceará. Ele iniciou a carreira em 1961, como fotógrafo da revista O Cruzeiro. Ao lado de Roberto Farias, escreveu o roteiro de "O assalto ao Trem Pagador" (1962). Fez a fotografia de "Vidas Secas" (1963), de Nelson Pereira dos Santos, que conquistou o prêmio Oficina Católica Internacional do Cinema (OCIC) no Festival de Cannes em 1964.

Em 1965, deixou o jornalismo para se dedicar ao cinema, fundou a distribuidora Difilm. Ao lado da companheira da mulher, a também produtora Lucy Barreto, fundou a L.C. Barreto. Desde então, foi coprodutor de "Terra em Transe" (1967), de Glauber Rocha e produtor de muitos filmes, como "Garrincha, Alegria do Povo" (1963), de Joaquim Pedro de Andrade, "Bye Bye Brasil" (1979), de Carlos Diegues, e "Memórias do Cárcere" (1983), de Nelson Pereira dos Santos.

Também produziu mais longas-metragens, incluindo "Bela Donna" (1998), de Fábio Barreto (1957-2019), "Uma aventura de Zico" (1999), de Antonio Carlos da Fontoura, "Bossa Nova (1999)", de Bruno Barreto, e "O caminho das Nuvens" (2003), de Vicente Amorim.

Dois filmes produzidos por ele e dirigido pelos seus filhos, Fábio e Bruno, respectivamente, concorreram ao Oscar: "O Quatrilho (1996)" e "O que é isso, companheiro?" (1997). Também produziu um dos filmes mais vistos da história do cinema brasileiro, "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976), dirigido por Bruno.

Luiz Carlos e Lucy eram casados há 75 anos. Além dois dois diretores, o casal teve mais uma filha, Paula Barreto, que seguiu os passos dos pais como produtora. Fábio morreu aos 62 anos, em novembro de 2019, no Hospital Samaritano, no Rio. O cineasta, ator, produtor e roteirista estava em coma desde dezembro de 2009, após sofrer um grave acidente de carro em Botafogo, na Zona Sul.