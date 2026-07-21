João Signorelli faleceu após sofrer uma parada caridiorrespiratória - Reprodução/Instagram

João Signorelli faleceu após sofrer uma parada caridiorrespiratóriaReprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 20:15 | Atualizado 22/07/2026 12:04

Rio - O ator João Signorelli, de 69 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira (21), em São Paulo após sofrer uma parada cardiorrespiratória. No começo do ano, o artista ficou internado no Hospital das Clínicas para realizar uma cirurgia de hérnia inguinal.

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Natural de Cambuquira, em Minas Gerais, João Signorelli iniciou a carreira no teatro. Na televisão, ele ficou conhecido por interpretar o personagem Varetão na novela "A Gata Comeu" (1985), além de "Senhora do Destino" (2004), Caminho das Índias" (2009) e "Salve Jorge" (2013), todas da TV Globo.

O ator participou da série "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes" (2007). Ele também integrou o elenco de produções de outras emissoras como "Dona Beja" (1986), da extinta Rede Manchete; "Serras Azuis" (1998), da Band; e "Chiquititas" (2013), do SBT.

João Signorelli deixa um trabalho inédito, o filme "A Grande Viagem", adaptação da obra "Mensagem do Pequeno Morto", psicografada pelo médium Chico Xavier.

Repercussão

Lucélia Santos lamentou a morte de João Signorelli, com quem estaria em um evento em Portugal. "João querido, essa sua viagem agora fará sozinho. Com tua doçura, fé, espiritualidade e amor. Vá com o Gandhi, grande alma! Leve nosso amor, respeito, admiração e afeto. Sempre", afirmou.

Leona Cavalli também publicou uma despedida para o artista nas redes sociais. "Meu amado amigo e irmão partiu hoje para mais uma de suas viagens. Essa será mais longa e deixará muitas saudades; mas com certeza será muito iluminada, como tudo o que ele fazia. João era e sempre será um dos colegas mais amorosos, respeitosos e generosos com quem já trabalhei", disse.

"Um grande ator! E amigo raro, que me hospedou em sua casa no Rio algumas vezes no começo da minha carreira; que sempre tinha uma palavra sã e um sorriso sincero no rosto. Vá com Deus meu amigo, sentiremos muito a sua falta, e também a sua presença. Que a luz que você oferecia em cena aos grandes personagens que interpretou, te acompanhe na jornada estelar", completou a atriz.