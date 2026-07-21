João Signorelli faleceu após sofrer uma parada caridiorrespiratóriaReprodução/Instagram
Morre João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', aos 69 anos
Artista também integrou o elenco de produções como 'A Gata Comeu' e 'Salve Jorge'
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