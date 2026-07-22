Policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia apreenderam cinco aparelhos celulares - Reprodução / Redes sociais

Policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia apreenderam cinco aparelhos celulares Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/07/2026 10:44

Um homem, ainda não identificado, foi preso nesta quarta-feira (22), suspeito de estuprar ao menos dois meninos, de 8 e 9 anos, em São Sebastião, no Distrito Federal. Durante as investigações, policiais encontraram uma caixinha com dentes que podem pertencer às vítimas, além de brinquedos infantis, gibis, preservativos e um estojo com lápis e canetinhas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) apreenderam cinco aparelhos celulares e um recipiente com pelo menos 10 dentes, que serão periciados para verificar se pertencem às possíveis vítimas.

O material foi encaminhado para perícia. Em depoimento, o investigado afirmou não se lembrar da procedência dos dentes e disse não saber como teve acesso ao material.

A identidade do suspeito não foi revelada e, por esse motivo, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.