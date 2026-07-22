Policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia apreenderam cinco aparelhos celulares Reprodução / Redes sociais
Suspeito de estuprar meninos é preso com dentes infantis no DF
Durante investigações, policiais encontraram brinquedos infantis, gibis, preservativos e um estojo com lápis e canetinhas
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