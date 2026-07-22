Vítimas estavam em um Fiat Punto com placas de Sabará, na Grande BH - Reprodução / Redes sociais

Vítimas estavam em um Fiat Punto com placas de Sabará, na Grande BHReprodução / Redes sociais

Publicado 22/07/2026 09:30

Um acidente entre um carro e uma carreta, nesta terça-feira (21), deixou dois mortos, um homem de 52 anos e uma mulher de 60, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo a Nova 381, administradora do trecho, as vítimas estavam em um Fiat Punto com placas de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



O motorista da carreta chegou a fazer o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo. O acidente ocorreu próximo ao pedágio da Cenibra, na altura do km 226.