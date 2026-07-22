Priscila Costa é deputada federal pelo PL - Redes sociais / Reprodução

Priscila Costa é deputada federal pelo PLRedes sociais / Reprodução

Publicado 22/07/2026 18:56

A deputada federal Priscila Costa (PL-CE) não disputará uma das vagas ao Senado pelo Ceará nas eleições de 2026 e deve concorrer à reeleição para a Câmara dos Deputados.

Nos bastidores, integrantes da legenda afirmam que o cenário se agravou com a saída da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro do comando nacional do PL Mulher . Sem o respaldo da estrutura partidária e diante da falta de articulação em torno de seu nome, a candidatura ao Senado perdeu força.

Ao Estadão, no entanto, a assessoria de Priscila Costa contestou a versão de que a parlamentar tenha desistido da disputa por iniciativa própria. Segundo a equipe, a decisão não partiu da deputada, mas foi resultado de um impedimento imposto pelo partido, situação que, segundo a assessoria, se intensificou após o afastamento de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher.

A expectativa é de que Priscila se manifeste publicamente sobre o assunto nas próximas horas. Um pronunciamento está previsto para a noite desta quarta-feira, 22, ou para esta quinta-feira, 23.