Flávio Bolsonaro negou ter recebido recursos da Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A. - Divulgação/Geraldo Magela/Agência Senado

Flávio Bolsonaro negou ter recebido recursos da Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A.Divulgação/Geraldo Magela/Agência Senado

Publicado 22/07/2026 19:28 | Atualizado 23/07/2026 09:50







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"Fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. Em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen. ... Estou tendo que explicar porque não recebi o dinheiro dessa empresa", declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais.Mais cedo, reportagem do site Metrópole informou que o escritório de Flávio, do qual ele é o único sócio, emitiu duas notas fiscais de R$ 500 mil para a Copenhagen em 7 de abril de 2025, posteriormente canceladas, e uma terceira nota de R$ 500 mil para a Contábil Correa, sem registro de cancelamento. Segundo a reportagem, as empresas estariam conectadas à estrutura empresarial ligada a Vorcaro. Flávio afirmou que as notas canceladas "não movimentaram nada" e que não há qualquer irregularidade em sua atuação."As notas fiscais foram canceladas do meu escritório, portanto não movimentou nada, não tem prestação de serviço, não tem absolutamente nada de errado", falou Flávio.