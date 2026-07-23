Caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ubajara - Reprodução / Redes sociais

Caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de UbajaraReprodução / Redes sociais

Publicado 23/07/2026 07:59

Um ataque hacker invadiu telões instalados em praças públicas de Ubajara, interior do Ceará, que passaram a exibir vídeos pornográficos na terça-feira (21). O caso é investigado pela Polícia Civil (PCCE).

O prefeito Decim Muniz publicou um vídeo nas redes sociais em que informou que a prefeitura desligou os equipamentos assim que soube do ataque.

"Os telões que ficam nas praças foram hackeados. Nós estamos desligando os telões e vamos encaminhá-los à delegacia para que seja investigado, apurado e punido o autor desse crime, além das imagens que foram exibidas", afirmou o prefeito.

Ainda de acordo com a gestão municipal, os aparelhos foram retirados para evitar novas exibições e auxiliar nas investigações da polícia.

Em nota, a corporação afirmou que apura a invasão. Um boletim de ocorrência foi registrado nesta quarta-feira (22). O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ubajara.