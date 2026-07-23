Azulão também trabalhou no Leão Livre e no programa de Gilberto Barros - Instagram/Reprodução

Azulão também trabalhou no Leão Livre e no programa de Gilberto BarrosInstagram/Reprodução

Publicado 23/07/2026 22:20 | Atualizado 23/07/2026 22:21

São Paulo - Mario Pereira, mais conhecido como Azulão, ex-assistente de palco do programa Ratinho Livre, da Record TV, aos 95 anos. A informação foi confirmada pela filha de Mario, Clara Pereira, ao Notícias da TV nesta quinta, 23.

A reportagem entrou em contato com Clara, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, o texto será atualizado. Azulão morreu na última sexta, 17, e o velório foi feito no sábado, 18

O ex-assistente de palco foi uma das figuras mais marcantes da atração nos anos 1990. Ele ganhou fama depois que Ratinho "levou um bolo" de uma gravadora, que não havia enviado um artista programado para se apresentar no programa. Mario, então, foi chamado para cantar 'Solta o Azulão', música e bordão que passaram a ser associados a ele.

Mesmo com a saída de Ratinho para o SBT, Azulão continuou na Record TV e tornou-se um dos funcionários mais antigos da emissora. Depois do Ratinho Livre, Azulão também trabalhou no Leão Livre, programa de Gilberto Barros.

O ex-assistente de palco chegou a gravar a música Solta o Azulão A faixa ganhou até remixes feitos por DJs.

