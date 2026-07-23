Azulão também trabalhou no Leão Livre e no programa de Gilberto BarrosInstagram/Reprodução
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Ele foi uma das figuras mais marcantes da atração nos anos 1990
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