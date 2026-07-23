Caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Ibirapuera) - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Ibirapuera)Reprodução / Google Street View

Publicado 23/07/2026 09:38 | Atualizado 23/07/2026 09:50

Um homem de 54 anos morreu na terça-feira (21) após ser atropelado por uma ambulância na Avenida Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o veículo era conduzido por um motorista de 43 anos no momento do acidente.

O motorista afirmou que a vítima entrou repentinamente na via e que ele não conseguiu evitar o atropelamento. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e confirmou a morte da vítima no local. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor relatou que dirigia com os sinais sonoros da ambulância ligados e atravessava o cruzamento com o semáforo verde quando o homem apareceu de surpresa na pista.

O motorista chegou a realizar o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. A perícia esteve no local. O caso acabou registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar) no 27º Distrito Policial (Ibirapuera).