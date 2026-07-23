Cinco funcionários da creche são investigados no caso - Reprodução / TV Globo

Cinco funcionários da creche são investigados no casoReprodução / TV Globo

Publicado 23/07/2026 08:44

Um bebê de 1 ano morreu, nesta quarta-feira (22), após ficar com a cabeça presa em uma grade na Creche Luz do Brás, na região central de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu durante uma atividade recreativa. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo o boletim de ocorrência (B.O.), funcionários da creche retiraram a criança da grade e pediram ajuda. Eles acionaram uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento na região. O bebê foi levado à UPA Mooca, mas a morte foi confirmada na unidade.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que cinco funcionários da creche são investigados no caso, entre eles a diretora, a coordenadora, uma professora, uma pedagoga e outro funcionário da instituição.

O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e está sob responsabilidade do 8º Distrito Policial (Brás). A matéria não conseguiu contato com a Creche Luz do Brás. O espaço segue aberto para manifestação.