Michelle Bolsonaro tomou decisão de sair da presidência do PL Mulheres após divergências com Flávio Bolsonaro - AFP

Michelle Bolsonaro tomou decisão de sair da presidência do PL Mulheres após divergências com Flávio Bolsonaro AFP

Publicado 30/06/2026 21:03 | Atualizado 30/06/2026 21:17

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou nesta terça-feira (30) uma nota de esclarecimento em que anuncia a saída do cargo de presidente do PL Mulher. Na publicação, ela explica que conversou com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e comunicou a decisão. Como justificativa, Michelle explicou que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a atual situação familiar vivida por ambos e concluiu que precisa se dedicar, integralmente, aos cuidados do marido e da filha.

"Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar - integralmente - aos cuidados para com o meu marido e minha filha", esclareceu a ex-primeira-dama.

Além disso, Michelle usou a nota para agradecer às colegas do partido. Ela destacou que "durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos — juntamente com as nossas presidentes — um grande exército de a mulheres de bem que já começaram transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação. Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos".

"Agradeço também o Presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio", reiterou Michelle.



O anúncio veio após divergências entre a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O atrito teria começado após Michelle ter se posicionado contra uma articulação de dirigentes do PL no Ceará, que negociam aliança com Ciro Gomes já no primeiro turno da disputa estadual. Ela defende a união da direita em torno do senador Eduardo Girão para o governo cearense.

No episódio, a ex-primeira-dama diz ter sido humilhada e desrespeitada por Flávio. "Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone", afirmou Michelle.

Confira a nota:

Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar - integralmente - aos cuidados para com o meu marido e minha filha.



Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos nossas presidentes -juntamente com as um grande exército de a mulheres de bem que já começaram transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação. Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos.

Quero agradecer, na pessoa da minha vice-presidente, Priscila Costa a todas as minhas presidentes estaduais e municipais que, com tanto carinho, empenho e dedicação tornaram possível a expansão de nosso movimento que está edificando o nosso país. Sem vocês, nada disso seria possível.



As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias de nossa grande Nação.

Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho e que as mulheres ocupem, cada vez mais, os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês.

Agradeço também o Presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio.

À minha amada equipe da Nacional, mulheres e homens gigantes que comigo enfrentaram todos os desafios que surgiram à nossa frente, agradeço do fundo do meu coração. Somente Deus pode recompensá-los por todo bem que fizeram a mim e ao nosso Brasil. Eu amo a vida de cada um de vocês.



Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil.