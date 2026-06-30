Davi Alcolumbre informou sua proposta ao plenário nesta terça-feira - Lula Marques / Agência Brasil

Davi Alcolumbre informou sua proposta ao plenário nesta terça-feiraLula Marques / Agência Brasil

Publicado 30/06/2026 19:56

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), informou no plenário nesta terça-feira (30) que vai conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a votação do projeto que restringe a publicidade de apostas esportivas.



"Vou falar ao presidente Hugo Motta, pessoalmente, sobre a possibilidade de votarmos o projeto relacionado à proibição de propaganda no horário de futebol das bets", declarou Alcolumbre.



O comunicado ocorreu após um pedido do senador Carlos Portinho (PL-RJ) para mobilizar a Câmara a votar a proposta, que já foi apreciada e aprovada pelo Senado.



Em maio de 2025, os senadores aprovaram o projeto, relatado por Portinho, que proíbe anúncios ou ações de publicidade de apostas eletrônicas que utilizem imagens de atletas, artistas, comunicadores, influenciadores ou autoridades.



Até o momento, Motta ainda não despachou a matéria para tramitação nas comissões da Câmara.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna