Davi Alcolumbre informou sua proposta ao plenário nesta terça-feiraLula Marques / Agência Brasil
"Vou falar ao presidente Hugo Motta, pessoalmente, sobre a possibilidade de votarmos o projeto relacionado à proibição de propaganda no horário de futebol das bets", declarou Alcolumbre.
O comunicado ocorreu após um pedido do senador Carlos Portinho (PL-RJ) para mobilizar a Câmara a votar a proposta, que já foi apreciada e aprovada pelo Senado.
Em maio de 2025, os senadores aprovaram o projeto, relatado por Portinho, que proíbe anúncios ou ações de publicidade de apostas eletrônicas que utilizem imagens de atletas, artistas, comunicadores, influenciadores ou autoridades.
Até o momento, Motta ainda não despachou a matéria para tramitação nas comissões da Câmara.