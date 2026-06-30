Declaração de Gilmar Mendes ocorre dias após embate público com André MendonçaReprodução / TV Cultura
Gilmar Mendes diz que divergências no STF não indicam 'desunião'
Ministro discorda da forma que André Mendonça tem relatado o caso Master
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Alcolumbre: PEC dos agentes de saúde terá cinco sessões de discussão
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Menino de 11 anos morre após cair de varanda do 5º andar
No momento da queda, a criança estava sob os cuidados da irmã, uma adolescente de 14 anos
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Ao todo, 354 pessoas garantiram inscrição em concurso
Fux vai presidir Segunda Turma do STF a partir de agosto
Com Gilmar, Mendonça, Marques e Toffoli, grupo julgará caso Master
STF mantém fim da aposentadoria compulsória para juízes condenados
Decisão foi tomada por unanimidade pela Corte
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