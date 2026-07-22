Ronaldo Caiado fez declarações em seu perfil na rede social X - Lula Marques/Agência Brasil

Ronaldo Caiado fez declarações em seu perfil na rede social XLula Marques/Agência Brasil

Publicado 22/07/2026 18:34

O pré-candidato do Partido Social Democrático (PSD) à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que "o Pateta da Disney é inofensivo" e que "o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos", na rede social X na segunda-feira, 21, após a decisão do governo de Donald Trump de conceder um green card para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro

O green card concede direito a Eduardo de trabalhar, estudar e viver nos Estados Unidos. O ex-deputado está no país norte-americano desde fevereiro de 2025. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão por coação, devido à atuação no país governado por Trump para intimidar o Judiciário no âmbito da análise de tentativa de golpe contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em postagem à noite, ele escreveu: "A diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem-intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos, e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos".

Nesta quarta-feira, 22, Caiado voltou a falar do Flávio Bolsonaro. "42 embaixadores numa sala: Dava para vender soja. Dava para abrir mercado para indústria. Dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica!", publicou.