Lula deu declaração aos representantes da Stellantis - Reprodução / Redes sociais

Lula deu declaração aos representantes da StellantisReprodução / Redes sociais

Publicado 22/07/2026 13:48

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 22, durante uma reunião com representantes da Stellantis, que o Brasil vai "voltar a emplacar 3 milhões de veículos" em 2026, depois de ter vendido apenas 1,6 milhão de carros em 2023, o primeiro ano do seu terceiro mandato. Ele relembrou que, em 2012, os emplacamentos de veículos chegaram a somar 3,8 milhões.

Lula defendeu que o aumento das vendas se deve à confiança criada pelo governo, que possibilitou a ampliação de investimentos do setor privado, além da concessão de crédito para que o brasileiro "possa comprar mais carros." "Temos a obrigação de trabalhar para criar as condições que vocês precisam para ter tranquilidade econômica, fiscal e jurídica", disse o presidente.

O petista disse ainda que quer aumentar a capacidade de exportação de carros do Brasil para a América Latina e África. "São dois mercados muito importantes e promissores. Estamos dispostos a trabalhar junto com vocês para saber quais as dificuldades e o que a gente pode contribuir para que vocês possam voltar a vender mais carros" disse Lula aos representantes da Stellantis.