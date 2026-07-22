Ao levar Michele morta ao hospital, Eduardo Abner disse que ela havia caído da escadaReprodução / Redes sociais
Justiça decreta preventiva de sargento da PM suspeito de matar capitã
Eduardo Abner levou mulher morta ao hospital, em Minas
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Escritório do senador é acusado de ter emitido R$ 1,5 milhão em notas fiscais para empresas ligadas ao banqueiro
Pivô da crise entre Flávio e Michelle deixa disputa no Senado
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Declaração do pré-candidato pelo PSD ocorre após o ex-deputado federal obter green card do governo Trump
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