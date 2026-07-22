Ao levar Michele morta ao hospital, Eduardo Abner disse que ela havia caído da escada - Reprodução / Redes sociais

Ao levar Michele morta ao hospital, Eduardo Abner disse que ela havia caído da escadaReprodução / Redes sociais

Publicado 22/07/2026 11:09

O sargento participou de uma audiência de custódia na Central de Audiência de Custódia de Belo Horizonte. Segundo o Fórum Lafayette, o juiz Antônio Francisco Gonçalves justificou, na sessão, que "a segregação cautelar era necessária para a garantia da ordem pública".

Nesta terça-feira (21), a Justiça já havia decretado segredo de justiça sobre o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD). Dessa forma, o acesso público às informações do processo ficam restritas, a fim de resguardar a intimidade e a vida privada dos envolvidos.

Relembre o caso

Eduardo Abner foi preso em flagrante por feminicídio após levar Michele morta ao hospital, na noite de segunda-feira (20). Ele alegou que a mulher havia caído da escada, mas a equipe médica observou lesões incompatíveis e identificou que a morte teria ocorrido de quatro a seis horas antes do atendimento.

Em depoimento, o sargento afirmou que, na noite anterior, ele e capitã haviam consumido drogas e bebidas alcoólicas e, em seguida, praticado atos sexuais consentidos com a prática de espancamento.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci