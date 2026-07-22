Na peça, Flávio aparece em quatro versões: criança, jovem político, candidato à Presidência e presidente - Reprodução / Redes sociais

Na peça, Flávio aparece em quatro versões: criança, jovem político, candidato à Presidência e presidenteReprodução / Redes sociais

Publicado 22/07/2026 11:42 | Atualizado 22/07/2026 12:10

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nesta terça-feira, 22, um vídeo produzido com inteligência artificial (IA) em que 'vislumbra seu futuro como presidente'.







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Na peça, Flávio aparece em quatro versões: criança, jovem político, candidato à Presidência e presidente. A versão candidato, então, vai conversar com o Flávio criança e lhe pergunta se deve continuar com a empreitada.



"As crianças do futuro podem brincar nas ruas sem medo?", pergunta a criança, em diálogos feitos em inglês.



O Flávio candidato, com uma camiseta com a frase "Anistia Já", então, respira fundo: "É sobre isso que eu queria conversar com você. No fim, você descobre que pode ser bem complicado, mas quando acabar, todas as famílias estarão bem. Só preciso que me responda a uma pergunta: Quer que eu continue tentando?". Ao que o menino diz que sim.



Enquanto isso, chega um carro sedã preto com uma versão mais velha de Flávio, vestido com um terno e um sapato bem lustrado, com laterais dos cabelos brancos e o que parece uma faixa presidencial, dando a entender que Flávio venceu a eleição presidencial de 2026. Na peça, Flávio aparece em quatro versões: criança, jovem político, candidato à Presidência e presidente. A versão candidato, então, vai conversar com o Flávio criança e lhe pergunta se deve continuar com a empreitada."As crianças do futuro podem brincar nas ruas sem medo?", pergunta a criança, em diálogos feitos em inglês.O Flávio candidato, com uma camiseta com a frase "Anistia Já", então, respira fundo: "É sobre isso que eu queria conversar com você. No fim, você descobre que pode ser bem complicado, mas quando acabar, todas as famílias estarão bem. Só preciso que me responda a uma pergunta: Quer que eu continue tentando?". Ao que o menino diz que sim.Enquanto isso, chega um carro sedã preto com uma versão mais velha de Flávio, vestido com um terno e um sapato bem lustrado, com laterais dos cabelos brancos e o que parece uma faixa presidencial, dando a entender que Flávio venceu a eleição presidencial de 2026.