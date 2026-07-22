Edinho se refere à reunião entre Flávio e embaixadores estrangeiros - Reprodução / GloboNews

Edinho se refere à reunião entre Flávio e embaixadores estrangeirosReprodução / GloboNews

Publicado 22/07/2026 12:05

O presidente do PT, Edinho Silva, atacou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e disse que ele "tem a mesma cultura golpista do pai, Jair Bolsonaro, e adota os mesmos métodos utilizados nas eleições de 2022".



"Flávio Bolsonaro prova que tem a mesma cultura golpista do pai, Jair Bolsonaro, e adota os mesmos métodos utilizados nas eleições de 22. O senador reuniu diplomatas internacionais para questionar as urnas eletrônicas e, por consequência, o sistema eleitoral brasileiro, pelo qual ele foi eleito parlamentar por diversas vezes, bem como seus familiares", disse Edinho.



"Sabemos quais são as consequências dessa ofensiva antidemocrática. Como provado na investigação e, posteriormente, no julgamento, da tentativa de golpe de janeiro de 23, tentar descredibilizar as urnas é método contra a nossa democracia. E o resultado pode ser gravíssimo, como a história recente demonstrou", completou, em nota divulgada nesta quarta-feira.