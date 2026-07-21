Em cenário de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto contra 33% de Flávio BolsonaroAgência Brasil
Num eventual segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado, o petista fica numericamente abaixo, com 43% contra 44% do ex-governador de Goiás, mas estão empatados tecnicamente por conta da margem de erro. Numa eventual disputa contra Romeu Zema no segundo turno, Lula lidera com 44%; Zema registra 38%. Na eventual disputa contra Renan Santos, também no segundo turno, Lula lidera com 44%, contra 35%.
No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, mas empatados na margem de erro. O senador do PL é rejeitado por 50% e Lula por 48%, Caiado por 39%, Zema por 37% e Renan por 33%.
A pesquisa foi feita com dois mil eleitores de todo o País, de 18 a 20 de julho, tem margem de erro de 2 pontos porcentuais, nível de confiança de 95% e está registrada sob protocolo BR-05864/2026.
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