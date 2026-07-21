Em resposta a Zema, Eduardo Bolsonaro defendeu o irmão - Saul Loeb / AFP

Em resposta a Zema, Eduardo Bolsonaro defendeu o irmão Saul Loeb / AFP

Publicado 21/07/2026 08:12

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu do governo dos Estados Unidos o chamado green card, que dá ao parlamentar o direito de trabalhar, estudar e viver no país. A informação foi publicada pela Folha de S Paulo e confirmada ao Estadão/Broadcast pelo influenciador digital Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo.

Com o documento de residência permanente, o ex-deputado pode usufruir de direitos semelhantes aos de um cidadão americano.

Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão Reprodução / Redes sociais



Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão por coação, devido à sua atuação nos EUA para intimidar o Judiciário e impedir a análise da tentativa de golpe. Ainda cabe recurso. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.



Desafio



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, a vir ao Brasil apoiar Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. A declaração do petista se deu durante evento do PDT para anunciar o apoio da sigla à reeleição do presidente. A legenda foi a primeira a confirmar a aliança com Lula durante convenção. Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de reclusão por coação, devido à sua atuação nos EUA para intimidar o Judiciário e impedir a análise da tentativa de golpe. Ainda cabe recurso. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, a vir ao Brasil apoiar Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. A declaração do petista se deu durante evento do PDT para anunciar o apoio da sigla à reeleição do presidente. A legenda foi a primeira a confirmar a aliança com Lula durante convenção.

"Eu estou convidando quem quiser do mundo para vir ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar meu adversário, que venha. Que monte o comitê. Pois a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia no Brasil", disse Lula.