Vítimas fatais são Sabrina Cardoso Silveira, de 24 anos, e Indiamara Kremer, de 26 anos, que estavam no carroReprodução / Redes sociais
Acidente entre caminhão e carro mata duas jovens em SC
Vítimas tinham 24 e 26 anos; colisão na BR-163 é investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina
Acidente entre caminhão e carro mata duas jovens em SC
Vítimas tinham 24 e 26 anos; colisão na BR-163 é investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina
Brasil ganha 2,3 milhões de novos eleitores, aponta TSE
Sudeste foi a única região que registrou queda
Incêndios na Amazônia caem ao menor nível histórico em 2025
Relatório do MapBiomas aponta a menor área afetada desde 1985, após o recorde de 2024
Brasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela
Já foram doados também remédios e materiais hospitalares
Morre Ricardo Spencer, diretor baiano indicado ao Emmy
Profissional também atuou em projetos de artistas como Rita Lee, Pitty e Sandy
Ministério da Justiça abre processo contra site de revenda de ingresso
Para Senacon, página induz cliente a achar que é a vendedora primária
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.