Ricardo Spencer - Divulgação

Ricardo SpencerDivulgação

Publicado 20/07/2026 20:13

Rio - Ricardo Spencer foi encontrado morto nesta segunda-feira (20), aos 49 anos, em São Paulo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do diretor. Ricardo esteve à frente de várias produções da TV Globo, como a série "Todas as Mulheres do Mundo" (2020), indicada ao Emmy Internacional

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que ele estava hospedado em um imóvel de aluguel por temporada na Avenida Ipiranga, região central. O corpo foi encontrado no chão pelo porteiro, que acionou a administração do local.

Após a constatação do óbito por policiais militares e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte suspeita.

Na última década, o profissional foi diretor da emissora e comandou as filmagens de "Mister Brau" (2015), "Shippados" (2019) e "Segunda Chamada" (2019), vencedora do Prêmio APCA de Televisão. Seu último trabalho foi na série "Vermelho Sangue" (2025), do Globoplay.

Nascido em Salvador, Ricardo Spencer era neto de Nilda Spencer (1923-2008), um dos grandes nomes do teatro baiano. Formado em Estética do Cinema, na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ele também trabalhou em videoclipes de artistas brasileiros, entre eles Rita Lee, Sandy, Nx Zero e Johnny Hooker.

Pitty lamentou o falecimento do profissional, que dirigiu o videoclipe de "Me adora", lançado pela cantora em 2009. "Desde as idas aos cinemas mais undergrounds, as noites, a boemia, nossos videoclipes e documentários... por toda uma vida de irmandade e afeto real. Te amo para sempre, meu amigo", escreveu nas redes sociais.