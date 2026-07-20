Pedido foi feito pela campanha do senador Flávio Bolsonaro nesta segunda-feira - Reprodução / Flow Podcast

Pedido foi feito pela campanha do senador Flávio Bolsonaro nesta segunda-feiraReprodução / Flow Podcast

Publicado 20/07/2026 18:28

Integrantes da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediram nesta segunda-feira, 20, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, a concessão de uma liminar para determinar a abertura de investigação sobre uma suposta rede de perfis falsos que, segundo eles, estaria impulsionando propaganda negativa contra pré-candidatos da direita nas eleições deste ano. O pedido foi feito pelo coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RJ), e pela advogada da campanha Maria Claudia Bucchianeri, em reunião com o ministro.

Segundo Marinho, uma ação protocolada na última sexta-feira, 17, sustenta que foram identificados, de forma preliminar, cerca de 20 mil perfis falsos, responsáveis por um volume estimado em mais de R$ 20 milhões em impulsionamentos. O senador afirmou ainda que o material analisado pela campanha teria alcançado aproximadamente 270 milhões de visualizações e pediu que o TSE conceda uma medida liminar para preservar provas e identificar os responsáveis pelo financiamento das publicações. "Queremos identificar quem financia e quais são os interesses que estão por trás desse tipo de comportamento criminoso nas redes sociais", declarou, no TSE, em Brasília, após o encontro com Nunes Marques.

Maria Cláudia Bucchianeri afirmou que a apuração da campanha começou após a equipe identificar, na biblioteca de anúncios da Meta, perfis recém-criados com poucos seguidores contratando impulsionamentos de até R$ 200 mil. De acordo com ela, os anúncios teriam sido pagos em pesos colombianos e dólares, utilizando CPFs, linhas telefônicas e meios de pagamento supostamente falsos, antes de os perfis serem apagados.