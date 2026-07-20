Pedido foi feito pela campanha do senador Flávio Bolsonaro nesta segunda-feiraReprodução / Flow Podcast
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Presidente também destacou que ainda há 'muito a ser feito' para melhorar a saúde pública do País