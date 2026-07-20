Lula participou de evento nesta segunda-feira que inaugurou uma estratégia nacional na área da saúde brasileira - Redes sociais / Reprodução

Lula participou de evento nesta segunda-feira que inaugurou uma estratégia nacional na área da saúde brasileiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 20/07/2026 15:31 | Atualizado 20/07/2026 15:31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "ainda falta muita coisa para fazer" para melhorar a saúde pública no País, mas criticou os ministros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o Brasil vive uma "revolução".

A fala se deu em evento de sanção da lei que cria uma estratégia nacional para incentivar a produção de medicamentos, vacinas e insumos médicos no Brasil. Lula fez um discurso breve, de pouco mais de um minuto. Agradeceu à Câmara e ao Senado pela aprovação da lei e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Lula pediu desculpa por ter se atrasado para a cerimônia. Ela estava marcada para as 11h, mas só começou por volta das 12h. O presidente disse que vive seu "melhor momento de prazer falando da saúde desse País".

"Sei que ainda falta muita coisa a fazer, que devemos muito às mulheres, aos homens e às crianças desse País. Mas posso dizer que, sem fazer comparação, vendo você (Padilha) falar e vendo os três ministros mequetrefes que o governo passado teve, vou dizer que esse País fez uma revolução na educação", afirmou. Lula citou uma "revolução na educação", mas provavelmente quis se referir à saúde, tema do evento desta segunda-feira, 20, no Palácio do Planalto.