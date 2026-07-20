Lula participou de evento nesta segunda-feira que inaugurou uma estratégia nacional na área da saúde brasileiraRedes sociais / Reprodução
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