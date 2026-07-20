Suspeitos foram levados ao 27º Distrito Policial (Campo Belo)Reprodução / Redes sociais
Grupo é detido após tentativa de furto a condomínio em SP
Polícia encontrou ferramentas usadas para arrombar imóvel e carro com sinais de adulteração
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Homem de 119 anos morre em Minas Gerais
Levino da Costa de Jesus vivia em uma instituição de longa permanência
Morre aos 109 anos idosa que deixou 138 descendentes no interior de São Paulo
Matriarca recebeu homenagens do Vaticano aos 100 e aos 109 anos e teve a morte confirmada pela Prefeitura de Paranapanema.
Menino de 6 anos morre após ser ferido durante castigo aplicado pelo pai no Amazonas
Homem foi preso após relatar que usou uma mochila com facas para castigar o filho; Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado
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