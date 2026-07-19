Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 19/07/2026 12:23

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.033 da Mega Sena, realizado na manhã deste domingo (19) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor do prêmio acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 18-21-23-43-55-58

Segundo a Caixa, 34 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 59.283,30 cada. Outros 2.901 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 1.145,28 cada.

Apostas

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (21), às 21h. As apostas podem ser realizadas até as 20h, em lotéricas ou pela internet, por meio do site ou do aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci