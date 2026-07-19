Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 42 milhões
Veja os números sorteados
Morre aos 109 anos idosa que deixou 138 descendentes no interior de São Paulo
Matriarca recebeu homenagens do Vaticano aos 100 e aos 109 anos e teve a morte confirmada pela Prefeitura de Paranapanema.
Menino de 6 anos morre após ser ferido durante castigo aplicado pelo pai no Amazonas
Homem foi preso após relatar que usou uma mochila com facas para castigar o filho; Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado
Michelle Bolsonaro descarta ser vice de Zema: 'Nenhuma possibilidade'
Declaração da ex-primeira-dama ocorre após Zema considerá-la uma opção para chapa
Avião com deputado faz pouso forçado em fazenda
Ninguém ficou ferido; Parlamentar disse que houve falha em um dos motores
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