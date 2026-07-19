Flávio Bolsonaro participou do lançamento de pré-candidaturas do PL no Espírito SantoReprodução / X
Ele voltou a criticar a decisão do magistrado em proibir provisoriamente visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão também torna inviável a visita do presidente argentino Javier Milei, que a defesa de Bolsonaro pediu para que ocorra no próximo sábado (25). A prisão domiciliar do ex-presidente brasileiro está mantida.
Flávio participou do lançamento da pré-candidatura de Maguinha Malta ao Senado Federal, no Espírito Santo. No evento, também foram oficializadas as pré-candidaturas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.
Em seu discurso, o pré-candidato à Presidência da República voltou a focar na pauta de segurança pública. Disse, por exemplo, que os Policiais Federais "voltarão" a ter autonomia e serão "valorizados" a partir de 2027. Ele também repetiu promessa de criar 500 mil novas vagas em presídios se ganhar a eleição.
Na pauta econômica, Flávio Bolsonaro falou em redução de impostos para empreendedores e sobre a folha de pagamento de trabalhadores.
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