Flávio Bolsonaro participou do lançamento de pré-candidaturas do PL no Espírito SantoReprodução / X

E
Estadão Conteúdo
O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou neste sábado, 18, que as eleições para o Senado Federal devem resultar na escolha de nomes favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
"Ontem eu fui dormir muito indignado, porque uma pessoa, eu não digo nem... o Alexandre de Moraes parece sem alma, parece uma potestade, parece um demônio usando uma pessoal para fazer mal para os outros", declarou. "Não vou abaixar a cabeça para tirano", concluiu o senador.

Ele voltou a criticar a decisão do magistrado em proibir provisoriamente visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão também torna inviável a visita do presidente argentino Javier Milei, que a defesa de Bolsonaro pediu para que ocorra no próximo sábado (25). A prisão domiciliar do ex-presidente brasileiro está mantida.

Flávio participou do lançamento da pré-candidatura de Maguinha Malta ao Senado Federal, no Espírito Santo. No evento, também foram oficializadas as pré-candidaturas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

Em seu discurso, o pré-candidato à Presidência da República voltou a focar na pauta de segurança pública. Disse, por exemplo, que os Policiais Federais "voltarão" a ter autonomia e serão "valorizados" a partir de 2027. Ele também repetiu promessa de criar 500 mil novas vagas em presídios se ganhar a eleição.

Na pauta econômica, Flávio Bolsonaro falou em redução de impostos para empreendedores e sobre a folha de pagamento de trabalhadores.