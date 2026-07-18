Decisão de Moraes foi tomada após Flávio ler, nas redes sociais, uma carta em que Bolsonaro o coloca como porta-voz - Sergio Lima/AFP

Decisão de Moraes foi tomada após Flávio ler, nas redes sociais, uma carta em que Bolsonaro o coloca como porta-vozSergio Lima/AFP

Publicado 18/07/2026 07:37





Os únicos autorizados a se encontrar com Bolsonaro, além dos familiares que moram com ele, são médicos e advogados que já prestam atendimento. O ministro, porém, manteve Bolsonaro em prisão domiciliar humanitária. A decisão deve inviabilizar a visita do presidente argentino, Javier Milei, que a defesa de Bolsonaro pediu que ocorra no dia 25.



A decisão de Moraes foi tomada após o senador



'Pleno Conhecimento' O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu na noite desta sexta-feira (18) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descumpriu medidas cautelares e proibiu que ele receba visitas e também faça a divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por meio de terceiros, independente dos meios utilizados.Os únicos autorizados a se encontrar com Bolsonaro, além dos familiares que moram com ele, são médicos e advogados que já prestam atendimento. O ministro, porém, manteve Bolsonaro em prisão domiciliar humanitária. A decisão deve inviabilizar a visita do presidente argentino, Javier Milei, que a defesa de Bolsonaro pediu que ocorra no dia 25.A decisão de Moraes foi tomada após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, ler, nas redes sociais, uma carta em que Bolsonaro o coloca como porta-voz . Após questionamento de Moraes sobre a possível violação da determinação de não se manifestar nas redes, inclusive por terceiros, a defesa do ex-presidente alegou que ele não sabia que a carta seria "publicizada". Moraes rejeitou os argumentos.