Candidatos ganharam mais tempo para fazer a inscrição no FiesMarcello Casal Jr./Agência Brasil
Para esta edição, são disponibilizadas 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de educação superior para ingresso em 28.741 cursos e turnos. Pelo Portal, estudantes podem fazer a consulta da oferta de vagas, filtrando por curso, instituição e local de oferta (estado e município). As vagas ofertadas no primeiro semestre deste ano, e ainda não ocupadas, foram somadas às novas vagas previstas para esta edição, que era de 44.867 vagas.
Podem se inscrever todos aqueles que tenham participado de, no mínimo, uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido média superior ou igual a 450 pontos e não tenham zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta por pessoa – o limite para o Fies é de até três salários mínimos. Já as vagas reservadas para o Fies Social são destinadas aos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) em situação cadastral ativa e com renda familiar mensal bruta por pessoa de até meio salário mínimo.
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