Candidatos ganharam mais tempo para fazer a inscrição no Fies - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Candidatos ganharam mais tempo para fazer a inscrição no FiesMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 17/07/2026 21:38





Para esta edição, são disponibilizadas 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de educação superior para ingresso em 28.741 cursos e turnos. Pelo Portal, estudantes podem fazer a consulta da oferta de vagas, filtrando por curso, instituição e local de oferta (estado e município). As vagas ofertadas no primeiro semestre deste ano, e ainda não ocupadas, foram somadas às novas vagas previstas para esta edição, que era de 44.867 vagas.



Podem se inscrever todos aqueles que tenham participado de, no mínimo, uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido média superior ou igual a 450 pontos e não tenham zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta por pessoa – o limite para o Fies é de até três salários mínimos. Já as vagas reservadas para o Fies Social são destinadas aos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) em situação cadastral ativa e com renda familiar mensal bruta por pessoa de até meio salário mínimo.



Prazos O Ministério da Educação (MEC) ampliou, até as 23h59 do domingo, 19, o prazo para que estudantes possam se inscrever no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente no Portal Acesso Único ao Ensino Superior Para esta edição, são disponibilizadas 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de educação superior para ingresso em 28.741 cursos e turnos. Pelo Portal, estudantes podem fazer a consulta da oferta de vagas, filtrando por curso, instituição e local de oferta (estado e município). As vagas ofertadas no primeiro semestre deste ano, e ainda não ocupadas, foram somadas às novas vagas previstas para esta edição, que era de 44.867 vagas.Podem se inscrever todos aqueles que tenham participado de, no mínimo, uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido média superior ou igual a 450 pontos e não tenham zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta por pessoa – o limite para o Fies é de até três salários mínimos. Já as vagas reservadas para o Fies Social são destinadas aos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) em situação cadastral ativa e com renda familiar mensal bruta por pessoa de até meio salário mínimo.

Todas as demais datas do cronograma desta edição do Fies continuam como antes. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado em 30 de julho – os estudantes pré-selecionados nessa etapa deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Todos os que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. As convocações da lista de espera ocorrerão de 7 de agosto a 24 de setembro.

