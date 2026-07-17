Lula visitou a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) nesta sexta-feiraRedes sociais / Reprodução
"Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei", disse Lula, durante visita à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), no Rio de Janeiro. "No Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira."
No seu discurso, Lula também disse que não falaria sobre o tarifaço porque "a notícia tem que ser o SUS, as nossas carretas da saúde da mulher, o tratamento das mulheres."
Ao citar possibilidades de tratamento no SUS, Lula afirmou que "não somos os melhores do mundo, mas nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros." "Ninguém ouse falar mal do Brasil", frisou.
Além do presidente da República, o evento contou com a presença do ministro Guilherme Boulos, do prefeito da cidade do Rio Eduardo Cavaliere e do governador interino Ricardo Couto. Na ocasião, ele também falou sobre o Implanon, implante contraceptivo subdérmico de longa duração e disse ainda que há conversas para produção nacional da tecnologia em parceria com a Fiocruz.
O ministro exaltou que, além da atuação no Brasil, a Fiocruz busca ampliar sua presença internacional. Padilha citou a recente inauguração de um escritório em Lisboa, em Portugal, e afirmou que há planejamento para abrir uma representação na Etiópia.
Padilha também mencionou a inauguração do que chamou de primeira Escola Nacional de Saúde Pública do continente africano, inspirada no modelo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca e viabilizada por uma parceria entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde de Moçambique.