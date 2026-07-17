Mendonça será o relator da queixa-crime - Arquivo / Edilson Rodrigues / Agência Senado

Mendonça será o relator da queixa-crime Arquivo / Edilson Rodrigues / Agência Senado

Publicado 17/07/2026 07:48

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça será o relator da queixa-crime apresentada pelo ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Caiado acusa o integrante do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de calúnia, difamação e injúria.

A ação foi autuada na terça-feira, 14, e distribuída a Mendonça. A definição da relatoria não representa uma decisão do STF sobre o mérito das acusações. O processo segue em análise.

A queixa-crime tem como alvo um vídeo publicado por Boulos nas redes sociais em 12 de maio. Na gravação, o ministro relaciona contratos firmados pelo governo goiano com a Fundação Pró-Cerrado a uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

"Ronaldo Caiado e os bolsonaristas adoram dizer que são linha-dura no combate ao crime organizado. Quem vê, pensa. Esse mesmo Ronaldo Caiado está envolvido hoje em um escândalo relacionado ao crime organizado lá em Goiás. O dono de uma fundação foi preso por lavar dinheiro para o crime, e essa mesma fundação tem um contrato de R$ 141 milhões - é isso mesmo, R$ 141 milhões - com o governo de Caiado em Goiás", afirmou Boulos

No vídeo, o ministro destaca uma reportagem do portal Revista Fórum que associa o governo Caiado ao caso. No início de maio, o empresário Adair Meira foi preso em Goiânia pelas polícias civis de São Paulo e Goiás, sob suspeita de usar empresas ligadas a ele em um esquema de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na ação, o ex-chefe do Executivo goiano argumenta que a investigação mencionada por Boulos apura atividades privadas de integrantes da fundação e não tem relação com os contratos firmados pela entidade com o Estado de Goiás.

A defesa do pré-candidato afirma ainda que não há nenhuma imputação contra Caiado no caso e acusa Boulos de ter construído uma "narrativa falsa" de que o então governador estaria envolvido no suposto esquema ou teria sido conivente com a lavagem de dinheiro.

"O cenário construído pelo querelado é, portanto, produto de desonestidade deliberada", diz a petição. "Tomou-se uma investigação que em nada envolve o querelante e forjou-se, a partir dela, narrativa de cumplicidade criminosa, com o exclusivo propósito de tisnar a honra e a reputação do querelante às vésperas do processo eleitoral."

Os advogados de Caiado afirmam também que as declarações de Boulos têm peso ampliado por ele ocupar o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, órgão responsável pela interlocução do governo federal com os movimentos sociais.

Em resposta, Boulos afirmou, em publicação no X, que o pré-candidato está "brigando com os fatos" e disse que Caiado também teria de processar os veículos que noticiaram o caso e a Polícia Civil de São Paulo, responsável pela operação.