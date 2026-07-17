As vítimas são Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38Redes sociais / Reprodução
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