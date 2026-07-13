Determinação de Moraes foi anunciada nesta segunda-feiraAFP
Moraes suspende visitas de Flávio a Bolsonaro na prisão domiciliar
Decisão se baseou no fato de o senador ter postado nas redes sociais uma carta escrita pelo pai em seu favor
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Sobe para 720 o número de desabrigados em temporal no RS
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Caiado ironiza carta de Bolsonaro em apoio à candidatura de Flávio
Pré-candidato à Presidência afirmou que liderança 'não se herda'
Inscrições para Fies do segundo semestre começam nesta terça-feira
Programa oferece financiamento de vagas em faculdades privadas
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Comediante é agredida com cadeirada em show
Momento foi registrado em um vídeo publicado pela comediante nas redes sociais e no YouTube