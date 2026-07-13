Segundo informações iniciais da PM, há suspeita de que o motorista do Onix tenha invadido a contramãoDivulgação / Corpo de Bombeiros
Colisão frontal deixa criança e três adultos mortos no interior de MG
Acidente ocorreu por volta das 17h30; menina chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu
Renan Santos chama Moraes de 'marqueteiro' e 'cabo eleitoral' de Flávio
Na avaliação do pré-candidato à Presidência, decisão ajuda o bolsonarismo a se vitimizar frente a uma suposta 'perseguição a Corte'
Moraes autoriza Braga Netto a fazer cursos e reduzir pena com leitura
General da reserva cumpre pena de 26 anos por seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado
Damares defende Michelle Bolsonaro e diz ser atacada por aliados
Senadora relata ter recebido, nas últimas semanas ofensas vindo de pessoas que considerava 'aliadas'
Defesa de Flávio recorrerá da decisão que proíbe contato com Bolsonaro
O advogado Tracy Reinaldet argumentou que a determinação de Moraes desrespeita a Lei de Execução Penal
Senador diz ter acordo avançado para destravar votação da MP do Frete
Segundo Randolfe Rodrigues, tratado tende a desestimular uma eventual paralisação de caminhoneiros
Ataques a Flávio Bolsonaro impulsionam Caiado nas redes, diz pesquisa
Segundo a consultoria, o aumento da exposição do pré-candidato do PSD não foi acompanhado por crescimento proporcional das menções negativas
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