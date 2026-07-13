Segundo informações iniciais da PM, há suspeita de que o motorista do Onix tenha invadido a contramão - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Segundo informações iniciais da PM, há suspeita de que o motorista do Onix tenha invadido a contramãoDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 13/07/2026 10:22

Uma colisão frontal entre dois carros, na tarde deste domingo (12), deixou quatro pessoas mortas em Ipanema, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Entre as vítimas estão uma menina de 3 anos, a mãe dela, de 21, o pai, de 26, e o motorista do outro veículo, de 50.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 17h30. O motorista de 50 anos estava no interior de um Chevrolet Onix. A criança e os pais estavam em um Fiat Uno. O condutor, de 26 anos, morreu preso às ferragens, enquanto a mãe da menina foi arremessada para o centro da pista, onde não resistiu aos ferimentos.

Quando a PM chegou ao local, os militares e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizavam o resgate das vítimas.

A criança, de 3 anos, chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipanema, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Segundo informações iniciais da PM, há suspeita de que o motorista do Onix tenha invadido a contramão e provocado o acidente. Testemunhas relataram que ele era conhecido na região por dirigir embriagado e que, antes da colisão, estaria em alta velocidade pela rodovia. O condutor do Fiat Uno não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Delegacia da Polícia Civil em Ipanema investiga o caso.