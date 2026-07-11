Na postagem, Flávio Bolsonaro disse que em 2027 terá força para mudar a Constituição - Reprodução / Youtube

Na postagem, Flávio Bolsonaro disse que em 2027 terá força para mudar a ConstituiçãoReprodução / Youtube

Publicado 11/07/2026 17:39

São Paulo - O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou neste sábado, 11, uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. No texto, o pai afirma que Flávio é o seu porta-voz.