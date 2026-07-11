Dalton Mello, pai de Selton e Danton, morre aos 84 anos - Reprodução do Instagram

Dalton Mello, pai de Selton e Danton, morre aos 84 anos Reprodução do Instagram

Publicado 11/07/2026 14:08 | Atualizado 11/07/2026 14:10

Rio - Dalton Mello, pai dos atores Selton e Danton Mello, morreu aos 84 anos. A notícia foi confirmada por Selton por meio do Instagram, neste sábado (11). Em um longo texto publicado em conjunto com o irmão, o artista contou que o familiar enfrentava consequências das sete décadas de tabagismo. Ele também compartilhou registros de diversos momentos do pai e o homenageou.

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"Meu pai partiu. Meu melhor amigo foi descansar. Encontrou minha mãe (Selva), devia estar com muita saudade. Ele viajava muito para trabalhar quando eu era criança. Quando chegava, dizia que estava com uma saudade tão grande que até doía, e me perguntava se eu não achava igual. Eu, capricorniano como ele, dizia: 'não, pai, saudade não dói, não'. Pois saudade dói, sim. Era só o menino com muita saudade tentando demonstrar que não pude dizer para ele no hospital, bem lúcido, antes de partir, que era mentira. Que saudade dói sim. Era meu jeito de me proteger talvez", escreveu.

Em seguida, Selton recordou os últimos momentos com o pai. "Ele sabia, nossa despedida foi linda e leve. Leveza aliás era sua especialidade. O cigarro o levou, pulmão trabalhando de uma forma ínfima. 70 anos fumando, desde os 14, anos 50 e foi feliz assim até o talo, aos 84 anos. Faria tudo igual, me disse, rindo no hospital. Rindo, sorriso, isso é tão, mas tão ele."

"Ele nasceu no dia de Natal, Dalton Natal de Melo. Devia ter também carisma como sobrenome, porque esse encantamento, ou se tem, ou não existe curso para adquirir e ele inundou a gente de carisma. O que diverte e cativa vocês que nos assistem, saibam: vem dele as águas profundas, a sensibilidade aflorada, vem dela que me pariu primeiro, me dando a honra de transformá-la em mãe pai e mãe: nada mais sagrado no mundo eles inventaram meu nome. Amo meu nome inventado. Zelo como algo sagrado e valioso. Ter Sel dela e Ton dele é uma bênção. Esse é meu nome, minha identidade", acrescentou.

O ator, então, listou uma série de características de Dalton. "Doce, hilário, melhor companhia, melhor parceiro da vida. Tanta humildade, tão adorável. Encantou absolutamente todo mundo por onde passou. Um homem fod*, um homem simples, humilde."

Por fim, ele se despediu e fez uma série de agradecimentos. "Seus filhos estão indo viajar para se despedir de um homem absolutamente apaixonante. Obrigado, pai, por nos guiar, por ter sido ousado nas escolhas da vida por ser meu melhor amigo. O senhor é emocionante. Obrigado por todos os esforços, tantos ensinamentos na grandeza de sua simplicidade. Esse, o verdadeiro berço de ouro. Seus filhos, mais unidos que nunca, se despedem da parte terrena apenas, inferior à grandeza do infinito que nos permeia espiritualmente agora está mais perto do que antes. Agora, vive do lado de dentro para sempre. Obrigado por tudo, pai."

Nos comentários, vários famosos demonstraram apoio a Selton e Danton. "Todo o amor do mundo pra vocês", afirmou Nicolas Prattes. "Muito amor pra vocês", desejou Giovanna Lancellotti. "Meus sentimentos", comentou Bárbara Borges. "'O homem carisma'. Que um mar de amor cubra vocês", declarou Fabiola Nascimento.

Mãe de Selton e Danton, Selva Aretuza Figueiredo Melo morreu aos 83 anos, em julho de 2024. Ela enfrentava a doença de Alzheimer.