Quebra de regras pode gerar multa de 20% do faturamento e até cassação da licença de operação - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Quebra de regras pode gerar multa de 20% do faturamento e até cassação da licença de operaçãoTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 11/07/2026 10:43

Todas as propagandas de empresas autorizadas a operar no Brasil deverão exibir uma das seguintes mensagens:



"Ministério da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependência";



"Ministério da Fazenda adverte: Apostar faz você perder dinheiro";



"Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento".



Segundo a portaria, os avisos deverão aparecer na horizontal, de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade, ocupando pelo menos 10% do comprimento ou do tamanho do anúncio.



O modelo é semelhante ao utilizado em campanhas publicitárias de produtos como cigarros e bebidas alcoólicas.



Novas restrições



Além das advertências, as portarias estabelecem uma série de proibições para as campanhas publicitárias das bets.



Entre as principais vedações estão:



apresentar apostas como investimento, fonte de renda ou solução financeira;



sugerir ganho fácil ou enriquecimento rápido;

criar senso de urgência para estimular apostas imediatas;

divulgar histórico de premiações ou ganhos para incentivar apostas;

induzir consumidores ao erro com informações falsas ou enganosas;

utilizar mensagens de cunho sexual, discriminatório ou ofensivo;

direcionar publicidade a crianças e adolescentes.



Também ficam proibidas campanhas que associem apostas ao sucesso pessoal, social ou financeiro ou que apresentem o jogo como prioridade na vida.



Comentaristas proibidos



As novas regras também atingem transmissões esportivas e programas de análise.



A partir da entrada em vigor das portarias, comentaristas, especialistas e analistas não poderão utilizar sua autoridade técnica para sugerir ou recomendar apostas específicas durante eventos esportivos.



A norma proíbe a divulgação de estratégias, análises ou opiniões capazes de influenciar a realização de apostas em determinado jogo ou mercado.



Na quinta-feira (9), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, havia anunciado a edição das portarias. Segundo ele, a intenção é impedir que comentários técnicos sirvam como incentivo ao jogo.



Empresas ilegais



O governo também reforçou que veículos de comunicação, plataformas digitais, agências de publicidade e demais meios de divulgação não poderão veicular anúncios de empresas de apostas que não tenham autorização para operar no Brasil.



Conforme Durigan, a política do governo é "tolerância zero" com as bets ilegais.



A medida complementa outras ações adotadas nas últimas semanas, como a notificação de fintechs que movimentavam recursos de plataformas clandestinas e a derrubada de milhares de sites irregulares.



Penalidades



O descumprimento das novas regras poderá resultar em sanções administrativas às empresas autorizadas.



As punições previstas incluem:



multas de até 20% do faturamento da operadora;

suspensão da autorização de funcionamento por até 180 dias;

cassação da licença em casos de reincidência grave.



Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) informou que veículos e empresas responsáveis pela divulgação de publicidade irregular poderão receber multas de até R$ 14 milhões.



O governo também prevê responsabilizar as casas de apostas caso influenciadores contratados descumpram as regras, além da possibilidade de remoção do conteúdo considerado irregular.

