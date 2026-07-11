Avião da Azul retornou a Viracopos, onde pousou em segurançaDivulgação
Avião da Azul com destino a Manaus retorna a Viracopos após tripulação declarar falha
Aeronave apresentou problemas no sistema hidráulico
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