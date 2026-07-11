Granizo e ventos fortes destelharam mais de 100 casas no Rio Grande do Sul - Mário Rocha/Defesa Civil de Eldorado do Sul

Granizo e ventos fortes destelharam mais de 100 casas no Rio Grande do SulMário Rocha/Defesa Civil de Eldorado do Sul

Publicado 11/07/2026 13:18

Um temporal com fortes ventos e granizo atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre na madrugada deste sábado (11). Até o momento, a Defesa Civil de Eldorado do Sul informou à mídia que 101 casas foram atingidas no bairro Parque Eldorado.



Devido aos fortes ventos, diversas casas tiveram os telhados derrubados, o que resultou em 400 pessoas desalojadas. Dessas, cerca de 40 foram levadas para um abrigo em uma escola municipal.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuva com risco de ventos fortes, granizo e acumulados de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia para parte do Rio Grande do Sul.



A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou nas redes sociais um aviso para "risco ALTO de alagamento e destelhamento" nas próximas horas. Em caso de emergência, ligue para 190 ou 193.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield