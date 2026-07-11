Homem de 58 anos foi detido na ilha francesa de Reunião, ao leste de Madagascar Reprodução/Google Maps
Brasileiro é detido na França com mais de uma tonelada de cocaína
Além dele, outros dois bolivianos foram presos
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