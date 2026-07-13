Alcides Bernal teve mandato cassado em 2014, mas conseguiu recondução ao cargoReprodução / Redes sociais
Morre ex-prefeito de Campo Grande que matou comprador de imóvel
Alcides Bernal passou mal em presídio e foi levado a hospital
Morre ex-prefeito de Campo Grande que matou comprador de imóvel
Alcides Bernal passou mal em presídio e foi levado a hospital
Comediante é agredida com cadeirada em show
Momento foi registrado em um vídeo publicado pela comediante nas redes sociais e no YouTube
Colisão frontal deixa criança e três adultos mortos no interior de MG
Acidente ocorreu por volta das 17h30; menina chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu
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