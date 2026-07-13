Alcides Bernal teve mandato cassado em 2014, mas conseguiu recondução ao cargoReprodução / Redes sociais

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Victor Louro
Morreu, na madrugada desta segunda-feira (13), o ex-prefeito de Campo Grande (MS), Alcides Bernal, de 60 anos. O político havia sido hospitalizado depois de passar mal na cadeia, onde estava preso preventivamente por matar um servidor público que tinha arrematado sua casa em um leilão.
Bernal estava hospitalizado na Santa Casa de Campo Grande desde domingo (12). A O DIA, o advogado do ex-prefeito, Ricardo Machado Filho, informou que o político desmaiou no Presídio Militar antes de seguir para a unidade.
No início do mês, Bernal passou por um cirurgia cardíaca, mas havia retornado à penitenciária em seguida. Segundo Machado Filho, o ex-prefeito "estava muito fraco quando encaminhado ao presídio". A defesa chegou a protocolar pedidos de habeas corpus e prisão domiciliar em razão dos problemas de saúde do político, mas os recursos foram negados.
Alcides Bernal respondia ao processo por matar o servidor público Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, em março. O ex-prefeito fez disparos enquanto a vítima tentava tomar posse de um imóvel que pertenceu a Bernal antes de ser arrematado em leilão. Horas depois de cometer o crime, o político se entregou à polícia, e acabou preso em flagrante por homicídio qualificado.
Advogado e radialista, Bernal foi vereador em Campo Grande por dois mandados e deputado estadual por dois anos. Em 2012, elegeu-se para a prefeitura da capital sul-mato-grossense, mas se tornou o primeiro cassado da cidade dois anos depois. Reconduzido ao cargo em 2015, o político tentou a reeleição no ano seguinte, mas ficou em terceiro lugar na disputa, fora do segundo turno.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci