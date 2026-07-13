Carro saiu da pista e bateu em árvore - Divulgação / PRF

Carro saiu da pista e bateu em árvoreDivulgação / PRF

Publicado 13/07/2026 08:57 | Atualizado 13/07/2026 11:26

Um acidente de carro causou a morte de uma mãe e duas filhas, na tarde deste domingo (12), na BR-369, altura da cidade de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. A tragédia aconteceu durante uma viagem familiar.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista em uma curva no quilômetro 87 da rodovia. Em seguida, o automóvel bateu de frente com uma árvore. Com o impacto, a mulher de 35 anos e as crianças, de 4 e 5 anos, não resistiram aos ferimentos. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

Outros dois ocupantes do carro sofreram lesões e seguiram para a Santa Casa de Cornélio Procópio para atendimento médico. Segundo a Polícia Civil, o estado de saúde de um deles é grave.

Informações iniciais obtidas pela PRF apontam que a família viajava da cidade paranaense de Faxinal para Sorocaba, no interior paulista.

Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da concessionária da rodovia foram responsáveis pelo atendimento de primeiros socorros às vítimas. A PRF e a Polícia Civil investigam as causas do acidente.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci