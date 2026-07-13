No primeiro turno, Lula lidera com 40%, seguido de Flávio Bolsonaro com 34% - AFP

No primeiro turno, Lula lidera com 40%, seguido de Flávio Bolsonaro com 34%AFP

Publicado 13/07/2026 07:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem tecnicamente empatados, no limite da margem de erro, em um eventual 2º turno da eleição presidencial, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13. O petista, no entanto, está numericamente à frente.



De acordo com o levantamento, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 44%, mesmos percentuais da última pesquisa, de 29 de junho. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%.



O presidente também venceria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) por 47% a 40%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto os que não sabem são 2%.



No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula também registra 47% e o ex-governador de Goiás, 38%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%. Eleitores que não sabem são 2%.



Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 49% a 35%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 14%. Eleitores que não sabem são 2%.

1º turno

A vantagem do presidente Lula em relação a Flávio Bolsonaro nas intenções de voto no 1º turno para a Presidência da República caiu para 6 pontos percentuais.



Na simulação de 1º turno, o petista registrou 40% ante 34% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No último levantamento, divulgado em 29 de junho, Lula tinha 8 pontos percentuais (p.p) de vantagem em relação a Flávio: 42% a 34%.



Ronaldo Caiado aparece em terceiro lugar, com 5%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos e o ex-governador Romeu Zema, que registram 4%, cada.



O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) tem 2%, mesmo porcentual de Augusto Cury. Aécio Neves alcança 1%, enquanto Cabo Daciolo não pontuou. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%. Eleitores que não sabem são 3%.

Rejeição

A rejeição de Flávio Bolsonaro para a disputa à Presidência da República está em 50%. No último levantamento, eram 51% os eleitores que afirmavam que não votariam de jeito nenhum no parlamentar. A oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa.



Apesar disso, neste quesito, Flávio está atrás apenas de Aécio Neves, rejeitado por 61% dos entrevistados.



O presidente Lula, para efeito de comparação, é rejeitado por 46% dos entrevistados - queda de 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento - enquanto 36% dizem que ele é o único em que votariam e 16%, que poderiam votar nele.



Cabo Daciolo é rejeitado por 44% e Augusto Cury, à frente do ex-governador Romeu Zema, que registra 36%. O ex-governador Ronaldo Caiado, o ativista Renan Santos e o ex-ministro do (STF) Joaquim Barbosa têm 33% de rejeição, cada. Augusto Cury alcança 30%.



Preferência política

O levantamento mostra ainda que 36% dos brasileiros preferem que o próximo presidente da República seja Lula. Outros 32% afirmam que gostariam de ver eleito um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 27% dizem preferir um nome que não seja ligado nem ao petista nem ao ex-chefe do Executivo - alta de 6 pontos percentuais, em relação ao último levantamento, de 29 de junho. Brancos, nulos e indecisos somam 1%. Não sabem ou não responderam são 3%.



Decisão de voto

Entre os eleitores que já escolheram um candidato à Presidência, 70% afirmam que seu voto está decidido e não deve mudar até outubro. Outros 29% dizem que ainda podem mudar de candidato, enquanto 1% não souberam responder.

Avaliação do governo

A pesquisa mostra que 41% dos eleitores consideram o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo, uma variação, dentro da margem de erro, de um ponto porcentual a menos que o levantamento divulgado em 29 de junho.



Os eleitores que avaliam o governo como ótimo ou bom são 35%, enquanto aqueles que consideram regular são 24%. Não sabem ou não responderam somam 1%.



O instituto também perguntou sobre a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, 47% aprovam a gestão petista, mesmo porcentual dos que desaprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 6%.

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 10 a 12 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.