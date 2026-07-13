No primeiro turno, Lula lidera com 40%, seguido de Flávio Bolsonaro com 34%AFP
De acordo com o levantamento, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 44%, mesmos percentuais da última pesquisa, de 29 de junho. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%.
O presidente também venceria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) por 47% a 40%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto os que não sabem são 2%.
No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula também registra 47% e o ex-governador de Goiás, 38%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%. Eleitores que não sabem são 2%.
Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 49% a 35%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 14%. Eleitores que não sabem são 2%.
Na simulação de 1º turno, o petista registrou 40% ante 34% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No último levantamento, divulgado em 29 de junho, Lula tinha 8 pontos percentuais (p.p) de vantagem em relação a Flávio: 42% a 34%.
Ronaldo Caiado aparece em terceiro lugar, com 5%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos e o ex-governador Romeu Zema, que registram 4%, cada.
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) tem 2%, mesmo porcentual de Augusto Cury. Aécio Neves alcança 1%, enquanto Cabo Daciolo não pontuou. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%. Eleitores que não sabem são 3%.
Apesar disso, neste quesito, Flávio está atrás apenas de Aécio Neves, rejeitado por 61% dos entrevistados.
O presidente Lula, para efeito de comparação, é rejeitado por 46% dos entrevistados - queda de 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento - enquanto 36% dizem que ele é o único em que votariam e 16%, que poderiam votar nele.
Cabo Daciolo é rejeitado por 44% e Augusto Cury, à frente do ex-governador Romeu Zema, que registra 36%. O ex-governador Ronaldo Caiado, o ativista Renan Santos e o ex-ministro do (STF) Joaquim Barbosa têm 33% de rejeição, cada. Augusto Cury alcança 30%.
Preferência política
Decisão de voto
Os eleitores que avaliam o governo como ótimo ou bom são 35%, enquanto aqueles que consideram regular são 24%. Não sabem ou não responderam somam 1%.
O instituto também perguntou sobre a aprovação do governo Lula. Segundo a pesquisa, 47% aprovam a gestão petista, mesmo porcentual dos que desaprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 6%.
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